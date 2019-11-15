Antalyaspor, Tomas'la 2.5 yıllık anlaşma sağladı

Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde düzenlenen törende, Stjepan Tomas Antalyaspor ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı. Törende konuşan Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, Bülent Korkmaz'a Antalyaspor'a kazandırdıkları için teşekkür etti.

"BU KADRO İŞ YAPAR"

Stjepan Tomas ise kendisine Antalyaspor'da teknik direktörlük görevi yapma fırsatı veren Başkan Öztürk ile yönetimine teşekkür etti.

Antalyaspor'a geldiği için çok mutlu ve gururlu olduğunu dile getiren Stjepan Tomas, "Bu kulüp çok daha güzel şeyleri hak ediyor. Buna hep beraber çalışacağız. Kulüp 2.5 senelik sözleşme imzaladı ve bana inanıyor. Ben bu kulüp için her şey yapacağım. Antalyaspor'un çok maçını seyrettim, takip ettim. Çok iyi oyunculara sahip. Tecrübeli, genç ve potansiyele sahip oyuncular var. Ben ofansif futbol oynatmak istiyorum. Antalyaspor bu kadroya sahip. Benim düşünceme göre bu kadro iş yapar. Hedefimiz tek tek maç kazanmak. Gazişehir Gaziantep maçında 3 puan kazanmak" ifadelerini kullandı.

Antalyaspor'da Stjepan Tomas'ın yardımcıları arasında, bir dönem Beşiktaş'ta forma giyen ve antrenörlük yapan Hırvatistanlı eski kaleci Marjan Mrmiç ile Galatasaraylı eski milli futbolcu Ayhan Akman da yer alacak.









