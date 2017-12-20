Antalyaspor Tudor'u istiyor

Genel Kurul hazırlıkları yapan Antalyaspor’da yeni başkan merakla beklenirken, teknik direktörlük için sürpriz bir isim gündeme alındı.

Başkan Ali Şafak Öztürk’ün istifasıyla birlikte Teknik Direktör Leonardo Araujo’yla da yollarını ayıran Kırmızı-Beyazlıların, hafta içerisinde Galatasaray’la olan sözleşmesi fesih edilen Igor Tudor’la ilk teması kurduğu ortaya çıktı.

TUDOR SICAK BAKMIYOR

Antalyaspor adına Adnan Gülek, Igor Tudor ile görüştü Devre arasında yapılacak genel kurulla birlikte önce yeni başkanını belirlemesi beklenen Antalyaspor’da teması Scout ekibinde yer alan Adnan Gülek’in kurduğu öğrenildi.

Gülek’in, Hırvat teknik adamı arayarak, Antalyaspor’da görev alıp almayacağıyla ilgili görüştüğü belirtilirken, deneyimli teknik adamın henüz net bir yanıt vermediği de gelen haberler arasında yer aldı.

Kırmızı-Beyazlı cepheye teklifle ilgili yanıt vermeyen Igor Tudor’un, anlaşmaya sıcak bakmadığı ve teklifi reddetme olasılığının da yüksek olduğu öne çıkan detay olarak dikkat çekti.