Antalyaspor yeni hocasını da gönderiyor

İtalya'nın ünlü gazetecilerinden Gianluca Di Marzio'dan Antalyaspor ile ilgili flaş bir iddia geldi. Di Marzio, Antalyaspor'da teknik direktör Leonardo Araujo ile yolların ayrılmak üzere olduğunu belirtti.

Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk'ün görevden ayrılma kararı almasının ardından, Brezilyalı genç teknik adam Leonardo Araujo'yu da takımdan göndermek istediği öne sürüldü.

8 MAÇTA 2 GALİBİYET

Gianluca Di Marzio, kısa süre içerisinde resmi açıklamanın yapılacağını da iddia ederken, Antalyaspor Teknik Direktörü Leonardo Araujo çıktığı 8 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 mağlubiyet almıştı. Kırmızı-beyazlılar, Süper Lig'de 13 puanla 14. sırada yer alıyor.