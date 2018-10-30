Antalyaspor, Yomra'yı penaltılarda eleyebildi

Abdurrahim Albayrak: Bu kadar eskiğe rağmen iyi oynadık

1 Real Madrid'in listesinde Guti de yer alıyor Fransa basını, Real Madrid'in Julen Lopetegui'nin görevine son vermesinin ardından takımın başına getirmeyi düşündüğü isimlerin arasından Guti'nin de yer aldığını yazdı.

2 Lionel Messi'nin adı ölümsüzleşecek LaLiga başkanı Javier Tebas verecekleri yeni bir ödülle, Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi'nin adını ölümsüzleştirmeyi düşünüyor.

3 Adriano'nun kartı neden iptal olmadı Beşiktaş-Rizespor maçında Adriano'nun gördüğü sarı-kart tartışma yarattı. Ancak VAR kuralları gereği kart sadece tek bir durumda iptal oluyor.

4 G.Saray-F.Bahçe maçının favori hakemi Cüneyt Çakır, derbi haftasında VAR eğitimi için İspanya'da olacak. Galatasaray-Fenerbahçe maçı için ön plana çıkan hakem isim ise Fırat Aydınus.

5 Koita'nın yüzüne şişe atıldı maç yarıda kaldı Batman Petrolspor ile Kasımpaşa arasında oynanan Türkiye Kupası maçı, Kasımpaşalı Koita'nın yüzüne su şişesi atıldığı için tatil edildi.

6 Galatasaray'da sakat futbolcuların son durumu Fenerbahçe derbisi hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, resmi sitesinden yaptığı açıklamayla sakat olan futbolcuların son durumu hakkında bilgilendirme yaptı.

7 Fenerbahçe'de gündem yeni teknik direktör Cocu ile yollarını ayıran Fenerbahçe yönetimi, PSG'nin eski teknik direktörü Blanc'a resmi teklif yaptı. Ayrıca yöneticiler arasında Ersun Yanal'ı isteyen isimlerin olduğu öğrenildi.

8 Leicester Başkanı'nın helikopterinin düşme anı İngiliz basını, düşen helikopterde hayatını kaybeden Leicester City'nin sahibi Vichai Srivaddhanaprabha'nın kazada ölen Tayland güzeliyle aşk yaşadığını iddia etti.

9 Mustafa Pektemek'in performansı sosyal medyada Beşiktaş'ın Rizespor'u 4-1 yendiği maçta 2 gol atan Mustafa Pektemek'in performansı, sosyal medyada Ibrahimovic'e benzetildi.