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Antalyaspor'da başkan değişikliği

Antalyaspor Başkanı Cihan Bulut, başkanlığı yarın düzenlenecek törenle Ali Şafak Öztürk'e devredeceğini açıkladı.

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Antalyaspor'da başkan değişikliği

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'da eski başkan Ali Şafak Öztürk, yeniden kulübün başına geçiyor.

Antalyaspor'da ekonomik sıkıntılar nedeniyle olağanüstü genel kurul kararı alan başkan Cihan Bulut, 31 Ağustos Cuma günü Atilla Konuk Tesisleri'nde yapacağı basın toplantısıyla görevini devredeceğini açıkladı.

Bulut, Antalyaspor'da başkanlık görevine, kendisinden önceki başkan Ali Şafak Öztürk'ün geleceğini belirtti.

Bulut, sosyal paylaşım sitesinden yaptığı açıklamada, "Onur ve gururla devir aldığım Antalyaspor A.Ş. Başkanlığını yarın saat 10.30'da yapacak olduğum basın toplantısı ile Sn. Ali Şafak Öztürk'e devredeceğim. Hepimiz Antalyasporluyuz" ifadelerini kullandı.

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