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Antalyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, teknik direktör Bülent Korkmaz ile anlaştı.

Antalyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
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Antalyaspor, gelecek sezon için teknik direktör Bülent Korkmaz ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

2 YIL SONRA TAKIM ÇALIŞTIRACAK

Hamza Hamzaoğlu ile ayrıldıktan sonra teknik direktör arayışlarını sürdüren  Antalyaspor, en son 2015-2016 sezonunda Mersin İdman Yurdu'nu çalıştıran Bülent Korkmaz ile anlaşmaya vardı.

Bülent Korkmaz ile kırmızı-beyazlıların prensip anlaşmasına vardığı ve bir pürüz çıkmadığı takdirde imzaların atılacağını belirtildi. Korkmaz, son olarak BeIN Sports'ta spor yorumculuğu yapıyordu.

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