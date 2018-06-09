Antalyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi

Antalyaspor, gelecek sezon için teknik direktör Bülent Korkmaz ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

2 YIL SONRA TAKIM ÇALIŞTIRACAK

Hamza Hamzaoğlu ile ayrıldıktan sonra teknik direktör arayışlarını sürdüren Antalyaspor, en son 2015-2016 sezonunda Mersin İdman Yurdu'nu çalıştıran Bülent Korkmaz ile anlaşmaya vardı.

Bülent Korkmaz ile kırmızı-beyazlıların prensip anlaşmasına vardığı ve bir pürüz çıkmadığı takdirde imzaların atılacağını belirtildi. Korkmaz, son olarak BeIN Sports'ta spor yorumculuğu yapıyordu.