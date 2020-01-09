Antalyaspor'da Sinan Gümüş sesleri

Galatasaray'dan aldığı ücreti beğenmeyen ve taraftarlarla sorunlar yaşayan Sinan Gümüş, sezon başında Serie A ekibi Genoa'ya transfer olmuştu.
İtalyan ekibinde sadece 3 maçta toplam 95 dakika forma giyen 25 yaşındaki futbolcu, Antalyaspor'un listesine girdi.
DÖNMEK İSTİYOR
Kudryashov’u alarak ara transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Antalya ekibi, Gümüş'ü de kadrosuna katarak gol sorununu çözmeyi hedefliyor.
Türkiye'ye dönmek isteyen Sinan'ın birkaç gün içinde Antalya ekibiyle bir görüşme gerçekleştireceği öğrenildi.
Ayrıca kırmızı-beyazlıların transfer listesinde Tosic ve Ragnar Sigurdsson gibi isimler de yer alıyor.