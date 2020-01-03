Antalyaspor'da Tamer Tuna sesleri

Fenerbahçe'nin bir numaralı sol bek hedefi olan Ricardo Rodriguez'i 3 Avrupa ekibi daha istiyor.

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Oğuz Sarvan: VAR hakemi ikili mücadele demiş

Oğuz Sarvan, Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde yaşanan penaltı pozisyonu hakkında konuştu. Sarvan, "Cüneyt Çakır da VAR hakemi de ikili mücadele şeklinde değerlendirmiş. Bizim görüşümüz farklı" dedi.