Antalyaspor'da yeniden Ali Şafak Öztürk dönemi

Ali Şafak Öztürk, Kulüp Başkanı Cihan Bulut'un istifasının ardından yönetim kurulu toplantısına girdi. Öztürk, yönetim kurulu toplantısında üyeler tarafından kulüp başkanlığına seçildi.

Öztürk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bütün gün transfer engelini kaldırmak, yeni transferler yapabilmek için emek verdik ve başarılı sonuca ulaştık. Basın toplantımızı yarın yapıyoruz. Bugün itibarıyla başkanlık dönemim tekrar başlamış oldu. Camiamıza hayırlı olsun." ifadelerine yer verdi.

Öte yandan Öztürk, takımın antrenmanına gelerek, futbolcularla sahada kısa bir toplantı yaptı. Öztürk, daha sonra teknik direktör Bülent Korkmaz ve futbolcularla fotoğraf çektirdi.