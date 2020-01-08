Antalyaspor'un gündeminde Tosic var

Antalyaspor, devre arası transfer çalışmalarını sürdürüyor. Savunmaya takviye yapmayı planlayan Akdeniz temsilcisinde, ilk hedef Dusco Tosic.

Kırmızı-beyazlı kulübün yeni hocası Tamer Tuna da Sırp stoper için harekete geçtiklerini ifade etti.

"TOSİC LİSTEMİZDE VAR"

Tamer Tuna, beIN Sports'a verdiği röportajda şu ifadeleri kullandı: "Tosic, Beşiktaş'ta 2 sezon birlikte çalıştığım oyuncu. Antalyaspor'un scouting listesinde vardı. Benden önceki transfer listesinde de var tabii ki. Görüşmeler yapıldı. Görüştüğümüz başka oyuncular da var." dedi.

Çin'in Guangzhou takımında kariyerini sürdüren 34 yaşındaki Dusko Tosic, Çin Süper Lig'inde takımıyla 12 maça çıkıp 3 gol kaydetti.

EŞİYLE AYRILDI

Deneyimli savunma oyuncusu Tosic, karısı Jelena ile ayrıldı. İkili arasında karşılıklı aldatma olayı yaşandığı ifade ediliyor.

Tosic ile Jelena, Instagram hesaplarından birbirlerine ait fotoğrafları sildiler.