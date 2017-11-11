Antep'te gülen taraf Trabzonspor oldu

Trabzonspor'un golcü futbolcusu Burak Yılmaz, "Şike sezonuna çok takılı kaldık, diğer yılları unuttuk" diyerek özeleştiri yaptı.

FIFA direktörü Van Basten'in takip ettiği Lisse ve Quick Boys takımları arasında oynanan mücadelede yeni duran top kuralları denendi.

İtalya'da teknik direktör ve futbolcular, İsveç ile oynadıkları Dünya Kupası play-off turu ilk maçının ardından Cüneyt Çakır'a yüklendi.

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Emre Belözoğlu: En az küfür edenlerden biriyim

Medipol Başakşehir'in kaptanı Emre Belözoğlu, saha içerisinde en az küfür eden oyunculardan biri olduğunu söyledi.