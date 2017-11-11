Antep'te gülen taraf Trabzonspor oldu

Karşılaşma, hayatını kaybeden Türk basketbolunun emektar isimlerinden Mehmet Baturalp için yapılan saygı duruşuyla başladı.
İlk çeyreğe top kayıplarıyla başlayan Gaziantep Basketbol, hücumda etkili olmakta zorluk yaşarken, Trabzonspor ilk periyodu 24-18 önde geçti.
Ev sahibi ekip, ikinci çeyrekte daha iyi bir oyun sergileyerek 15. dakikada 37-28 üstünlük yakaladı.
Karadeniz ekibinin, periyodun son bölümünde bulduğu sayılarla dereye 47-47 eşitlikle girildi.
MAÇIN EN SKORERİ GREEN OLDU
Mücadelenin ikinci yarısında hücumlardan boş dönmeyen bordo-mavili ekilip, üçüncü çeyreğini 67-63 önde tamamladığı maçın son çeyreğinde oyunda üstünlüğünü rakibine kabul ettirdi ve salondan 95-84 galip ayrıldı.
Maçın en skorer ismi, Trabzonspor adına 22 sayı üreten Green oldu.