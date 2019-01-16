Antetokounmpo 25 dakikada triple double yaptı

Milwaukee Bucks'ın all-star forveti Giannis Antetokounmpo, takımının Miami Heat'i 124-86 yendiği karşılaşmada, 25 dakikada ürettiği 12 sayı, 10 ribaunt ve 10 asistle "triple double"a imza attı.
Ev sahibi Bucks'ta forma giyen milli basketbolcu Ersan İlyasova da maçı, 5 sayı ve 2 ribauntla tamamladı.
SONUÇLAR
Indiana Pacers-Phoenix Suns: 131-97
Philadelphia 76ers-Minnesota Timberwolves: 149-107
Atlanta Hawks-Oklahoma City Thunder: 142-126
Milwaukee Bucks-Miami Heat: 124-86
Denver Nuggets-Golden State Warriors: 111-142
Los Angeles Lakers-Chicago Bulls: 107-100