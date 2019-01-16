Antetokounmpo 25 dakikada triple double yaptı

1 Beşiktaş'ta Gökhan ve Tolga takıma dönebilir Babel'i Fulham'a satan Beşiktaş yönetimi, Şenol Güneş'le bir görüşme gerçekleştirdi. Yönetim, istemesi durumunda Gökhan Töre'yi affedebileceklerini tecrübeli teknik adama iletti.

2 Serdar'ın UEFA tehdidine G.Saray'dan yanıt Serdar Aziz, maaşını alamadığı için G.Saray'ı UEFA'ya şikayet etmekle tehdit etti. Sarı-kırmızılılar ise Serdar'a alacaklarını ödeyerek, "Bonservis parası getirmezsen U21'e gidersin" demeyi planlıyor.

3 Mesut Özil Juventus'a gidiyor İngiliz The Sun gazetesi, Arsenal'ın Mesut Özil'i Juventus'a önerdiğini yazdı.

4 Nice Balotelli'ye takım arıyor Gittiği her takımda sorunlar yaşayan Balotelli, geçtiğimiz aylarda Beşiktaş'a önerilmiş ancak golcü futbolcu Şenol Güneş tarafından istenmemişti. Nice Başkanı, bu kez Galatasaray'ın kapısını çaldı.

5 Fenerbahçe'nin Ada'dan transfer edeceği 2 futbolcu Serdar Aziz ve Tolgay Arslan transferlerini bitiremeyen Fenerbahçe alternatiflere yöneldi. Sarı-lacivertlilerin gündemine Leroy Fer ve Çağlar Söyüncü var.

6 Abdurrahim Albayrak: Transferi biz de merak ediyoruz Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak bir muhabirin, "Taraftar transferi merak ediyor" sözlerine, "Biz de merak ediyoruz" şeklinde cevap verdi.

7 Galatasaray'ın Marcao için ödeyeceği bonservis belli oldu Chaves kulübüne Marcao için 4 milyon Euro bonservis bedeli ödeneceği Galatasaray tarafından KAP'a bildirildi.

8 Ryan Babel resmen Fulham'da Beşiktaş, Hollandalı futbolcu Ryan Babel'in bonservisiyle Premier Lig ekibi Fulham'a transfer olduğunu açıkladı.

9 Garry Rodrigues: Fatih Terim gitmemi istemedi Galatasaray'dan ayrılan Garry Rodrigues, Fatih Terim'in kendisinin ayrılmasını istemediğini ancak teklif kulüp ve kendisi için iyi olduğundan kabul ettiğini söyledi.