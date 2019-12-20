Antetokounmpo Lakers'ı devirdi

NBA'de gecenin maçı Doğu ve Batı Konferans lideri Milwaukee Bucks ve Los Angeles Lakers arasında oynandı.

Final tadındaki mücadeleyi kazanan 111-104'lük skorla ev sahibi Milwaukee Bucks oldu.

GİANNİS GALİBİYETE TAŞIDI

Milwaukee'de Giannis Antetokounmpo 34 sayı, 11 ribaunt, 7 asist ve 1 top çalmayla maçın yıldızı oldu. Lakers potasına 5 üçlük gönderen Antetokounmpo kariyer rekor kırdı.

25 galibiyete ulaşan Milwaukee'de George Hill 21, Khris Middleton 15 sayıyla galibiyete katkı verdi. 17 dakika parkede kalan Ersan İlyasova, 2 sayı, 3 ribaunt, 2 asist, 2 top çalma ile maçı tamamladı.

Üst üste ikinci yenilgisini alan Los Angeles Lakers'ta ise Anthony Davis 36 sayı, 10 ribaunt, 5 asist, LeBron James 21 sayı, 12 ribaunt ve 11 asistle oynadı. 8 bin 967 asiste ulaşan LeBron, Garry Payton'ı geçerek NBA tarihinde en çok asist yapan 9. isim oldu.

NBA'DE GÜNÜN SONUÇLARI

Atlanta Hawks - Utah Jazz: 106-111

San Antonio Spurs - Brooklyn Nets: 118-105

Los Angeles Clippers - Houston Rockets: 117-122