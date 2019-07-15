Antetokounmpo: Şampiyon olana kadar bana MVP demeyin

NBA 2018-19 normal sezonunun en değerli oyuncusu unvanını kazanan Milwaukee Bucks'ın Yunan yıldızı Giannis Antetokounmpo kendi adına düzenlenen günde Milwaukee’li taraftarlardan bir ricada bulundu.

HEDEFİ ŞAMPİYONLUK

2013 yılında Milwaukee Bucks tarafından draft edilerek NBA'ye adım atan Yunan yıldız; "MVP ödülünü kazandım. Bunu kabul ediyorum. Ancak bugünden itibaren lütfen bir iyilik yapın ve daha iyi olabilmem, kendini geliştirebilmem, şampiyonluk kazanabilmem için bana 'MVP' demeyin. Gelecek sezon şampiyonluk kazanana dek bana en değerli oyuncu demeyin." dedi.

Milwaukee County’de 14 Temmuz, Giannis Antetokounmpo Günü ilan edildi ve Yunan yıldızın MVP ödülü büyük bir kalabalık ile kutlandı. 2019 NBA play-off'ları Doğu Konferansı final serisinde Toronto Raptors'a mağlup olarak sezonu noktalayan Milwaukee Bucks'ta Giannis Antetokounmpo 72 maça çıktığı sezonu 27.7 sayı, 12.5 ribaund, 5.9 asist ortalamalarıyla tamamladı.

Sezonun "En Değerli Oyuncu" ödülünü kazanan Antetokounmpo, 31 Ağustos Cumartesi başlayacak 2019 Dünya Basketbol Şampiyonası'nda Yunanistan forması giyecek. Yunanistan, Yeni Zelanda, Brezilya ve Karadağ ile birlikte F Grubu'nda mücadele edecek.