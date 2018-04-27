Antetokounmpo seriyi 7. maça taşıdı

NBA play-off'larına tek maçla devam edildi. Doğu Konferansı ilk tur serisinin 6. maçında Boston Celtics'i ağırlayan Milwaukee Bucks, all-star oyuncusu Giannis Antetokounmpo'nun üstün performansının yardımıyla karşılaşmayı 97-86 kazandı.

Seriyi 3-3'e getirerek final maçına taşıyan Bucks'ta Antetokounmpo 31 sayı ve 14 ribauntla double-double yaparak galibiyete önemli katkı sağladı. Khris Middleton ve Malcolm Brogdon ise 16'şar sayı ile maçı tamamladı.

Celtics'te ise 22 sayıyla oynayan Jayson Tatum, takımının en skoreri oldu. Terry Rozier 16, Jaylen Brown ile Marcus Morris ise 14'er sayıyla mücadele etti. NBA play-off'larına 3 maçla devam edilecek.