Anthony Davis: Griffin'in dedikleri umurumda değil

Şimdi Los Angeles Lakers ile sıkı sıkıya bağlı olan Anthony Davis, negatif şeylerin çok yakın olmaktan kaçınıyor.

Los Angeles Lakers süperstarı Anthony Davis, eski ekibi New Orleans Pelicans genel müdürü David Griffin'in, New Orleans'tan gidişini eleştirdiği yorumlarından etkilenmediğini söyledi.

Griffin, bu hafta başlarında düzenlenen bir tanıtım etkinliğinde, New Orleans'ın bazı NBA oyuncularının uygun olmadığı eşsiz bir şehir olduğunu belirtmişti.

"DEDİKLERİYLE İLGİLENMİYORUM, GEÇMİŞTE KALDI"

Lakers medya gününde AD, şu açıklamaları yaptı:

"Sorun değil. Umurumda değil. Demek istediğim, geçmiş geçmişte kaldı. Ne dedi duymadım. Ama New Orleans şehrini seviyorum. Yedi senedir oradaydım, her şeyimi verdim. Ve eğlenceli zamanlardı. Güzel zamanlardı. Şimdi kariyerimde yeni bir bölümdeyim. Ve biliyorsunuz ki, burada özel bir şeyler yapmak için sabırsızlanıyorum."