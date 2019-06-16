Anthony Davis, Lakers'ta

NBA 2018-19 sezonunda play-off'lara giremeyerek beklentilerin altında kalan, yeni sezona iddialı bir kadro ile girmeyi amaçlayan Los Angeles Lakers, 26 yaşındaki yıldız pivot Anthony Davis ile anlaştı.

ESPN'den Adrien Wojnarowski'nin haberine göre, Los Angeles Lakers Anthony Davis karşısında New Orleans Pelicans'a Lonzo Ball, Brandon Ingram, Josh Hart ve 3 tane 1. tur draft hakkı ve 2019 4. sıra draft hakkını verdi.

Geçtiğimiz sezonun başında LeBron James'i kadrosuna katarak dikkatleri üzerine çeken Batı Konferansı ekibinin, kadrosundaki maaş boşluğu nedeniyle Davis'in yanı sıra serbest oyuncu statüsündeki oyunculardan bir yıldız basketbolcuyu da kadrosuna katmaya hazırlandığı ifade ediliyor.