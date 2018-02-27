Anthony Davis'ten tarihi performans

NBA'e 10 maçla devam edildi. New Orleans Pelicans, ağırladığı Phoenix Suns'ı 125-116 mağlup ederek üst üste 6. galibiyetini aldı.

Pelicans'ın all-star forveti Anthony Davis, 53 sayı, 18 ribaunt ve 5 blokla galibiyetin mimarı oldu. Jrue Holiday de 20 sayı, 7 asist üretti. Davis böylece blokların kayda alınmaya başladığı 1973-74 sezonundan beri bir maçta 50 sayı, 15 ribaunt, 5 blok barajlarını geçen ikinci NBA oyuncusu oldu. Bunu daha önce Bob McAdoo başarmıştı.

BOB MCADOO'DAN SONRA İLK

Suns'ta Devin Booker'ın 40 sayı, 10 ribaunt, 7 asist, T.J. Warren'ın 23 sayı, 6 ribaunt ve Josh Jackson'ın 20 sayı, 12 ribauntluk performansı galibiyete yetmedi. Lig lideri Houston Rockets, konuk olduğu Utah Jazz'ı 96-85 yenerek galibiyet serisini 13 karşılaşmaya çıkardı.

Rockets'ı galibiyete, 26 sayı, 11 ribaunt, 5 asistle oynayan James Harden, 15 sayı, 7 asist, 6 ribaunt, 3 top çalma üreten Chris Paul ve 17 sayı kaydeden Luc Mbah a Moute taşıdı. Jazz'da Rudy Gobert 17 sayı, 6 ribaunt, Donovan Mitchell 16 sayı ve Ricky Rubio 14 say, 5 asistle mücadele etti.