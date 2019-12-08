Anthony Joshua'yı yenerek büyük bir sürprize imza atan Andy Ruiz, rakibiyle bu kez rövanş maçı için karşı karşıya geldi.

4 KEMERİ YENİDEN KAZANDI

Dünyanın nefesi tutarak izlediği mücadeleyi 12 raund sonunda puanla Joshua kazandı.

Anthony Joshua, Andy Ruiz'den rövanşı aldı - VİDEO

İngilz boksör, 118-110, 118-110, 119-109 puanlarla Dünya Ağır Sıklet Boks Unvan maçından zaferle ayrılarak kemelerini de geri aldı.

Suudi Arabistan'ta gerçekleşen karşılaşmada Joshua, haziran ayında nakavt olduğu Andy Ruiz'i bu kez puanla yenerek rövanşı almayı başardı.

Joshua böylece rakibinden WBA, WBO, IBF ve IBO kemerlerini geri almış oldu.