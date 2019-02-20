Anthony Joshua ile Jarrel Miller arasındaki gerginlik

Dünya Ağır Sıklet Boks Şampiyonu Anthony Joshua, 1 Haziran'da Jarrel Miller ile karşılaşacak.Unvan maçı öncesi Dünya Şampiyonu Anthony Joshua ile Jarrel Miller basın toplantısında karşı karşıya geldi.

Müsabakanın yapılacağı New York'taki Madison Square Garden'da düzenlenen toplantıda tansiyon yükseldi.

Anthony Joshua ve Jarrel Miller arasında gerginlik yaşandı - VİDEO

ARAYA GİRDİLER

Miller, ismi anons edilen Joshua'yı iterek karşıladı. Nijerya asıllı boksör düşmekten son anda kurtuldu ve karşılık vermeye çalışsa da araya girenler gerilimi önledi.

İki sporcu daha sonra mikrofon karşısında sözlü tartışmaya girdi. Çıktığı 22 maçın 21'ini nakavtla kazanan kemer sahibi Joshua, Miller için "yumruk bile atmayı bilmiyor" dedi. Miller ise, "Onun resmini ekran koruyucum yaptım, ayrıca duvarıma da astım, ben hazırım" ifadelerini kullandı.