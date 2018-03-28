Anthony Joshua: Joseph Parker'ın çenesi iyi çalışıyor

Dünyanın sonucunu merakla beklediği maç öncesi heyecan dorukta.

İKİSİNİN DE MAĞLUBİYETİ YOK

Bir tarafta 20 maçta 20 nakavt ile rakip tanımayan 28 yaşındaki İngiliz boksör Anthony Joshua, diğer tarafta 24 maçta yenilgi almayan ve bu maçların 18'ini nakavt ile kazanan 26 yaşındaki Yeni Zellandalı Joseph Parker.

Ağır siklet boksun iki dev ismi 2018'in ilk önemli maçında kozlarını paylaşacak.

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Anthony Joshua ile Joseph Parker maçı, Türkiye saati ile 31 Mart Cumartesi gününü 1 Nisan Pazar gününe bağlayan gece 01.30'da oynanacak.

"PARKER'IN ÇENESİ KUVVETLİ"

Müsabaka hakkındaki görüşlerini bildiren Joshua "Kilonuz kimle dövüştüğünüze göre değişebilir. Kaç kilo gelirim bilemem ama mükemmel hissediyorum. Parker hızlı ve çenesi kuvvetli. 12 raunda göre antrenman yaptım o yüzden maçın uzaması sorun olmaz, ancak Parker'ı nakavt edeceğimi düşünüyorum." dedi.

KLİÇKO'YU DEVİRDİ

Anthony Joshua, 30 Nisan 2017 tarihinde Vladimir Klitschko ile karşılaştı. Büyük merakla beklenen boks maçını Joshua kazandı. Wembley'de 90 bin kişi önünde yapılan maçta Wladimir Klitschko'yu 11. rauntta nakavtla yenen Joshua, IBF ve WBA kemerlerinin sahibi oldu.

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