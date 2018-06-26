Anthony Joshua kemerini kaybedebilir

Dünya ağır sıklet boks şampiyonu Anthony Joshua, WBA (Dünya Boks Birliği) kemerini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya...

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RAKİBİYLE DÖVÜŞMEZSE WBA KEMERİ ELİNDEN ALINACAK

WBA yönetimi tarafından yapılan açıklamada, kendisine meydan okuyan Alexander Povetkin'in maç teklifini kabul etmesi için İngiliz boksöre çarşamba akşamına kadar süre verildiği kaydedildi.

Joshua, rakibiyle maçı ayarlayamaması halinde WBA ağır sıklet kemerini kaybedecek.

WBC KEMERİNİ DE ALMAYI PLANLIYORDU

Aynı zamanda IBF ve WBO ağır sıklet boks şampiyonluğu kemerlerinin de sahibi olan Anthony Joshua, koleksiyonundaki tek eksik parça olan WBC kemerini de almak için Deontay Wilder ile karşılaşmanın planlarını yapıyordu.

Fakat iki boksörün temsilcileri belli bir tarih üzerinde henüz anlaşma sağlayamamıştı. Kariyerinde şimdiye kadar 21 kez ringe çıkan 28 yaşındaki Anthony Joshua, 20'si nakavtla olmak üzere bu karşılaşmaların tamamından galip ayrıldı.