Anthony Joshua'nın maçı İstanbul'da yapılabilir

Ahmet Ağaoğlu: Bir kez daha ellerine vereceğiz

1 Ali Koç: Bu Fenerbahçe'nin değil, Türkiye'nin davası Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Şike kumpası davasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Koç, "Herkesin sustuğu dönemde Fenerbahçeliler takımına ve devletine sahip çıktı" dedi.

2 Ahmet Nur Çebi'den transfer açıklaması Beşiktaş ile TAB Gıda arasında düzenlenen sponsporluk anlaşmasında konuşan Ahmet Nur Çebi, "Transferde hile hurda düşünmüyoruz. Biz Beşiktaşız, neysek oyuz" dedi.

3 Çin, Mesut Özil'in adını geçmiş maçlardan da silmiş Mesut Özil'in Uygur Türkleri paylaşımı nedeniyle Arsenal maçlarını yayınlamayan Çin'in, bu kez de oyuncunun ismini önceki karşılaşmalardan da sildiği ortaya çıktı.

4 Mehmet Ekici: Şampiyonluğa katkı sağlamak istiyorum Süper Lig'den 6 takımın transfer listesinde olan Mehmet Ekici, Fenerbahçe'den ayrılmak istemiyor. Oyuncu, "Bu camiaya olan borcumu sahadaki futbolumla ödeyeceğim" dedi.

5 PSV, Rodriguez'e talip oldu Fenerbahçe'de transfer listesinin 1. sırasında yer alan ancak TFF'nin koyduğu harcama limiti nedeniyle bir türlü alınamayan Ricardo Rodriguez'i, PSV'nin de istediği öğrenildi.

6 Galatasaray'da yabancı kontenjanı boşalıyor 17 yabancı oyuncusu bulunan Galatasaray'da Yuto Nagatomo'nun Bologna ile anlaştığı öğrenildi. Kadro dışı bırakılan Nzonzi ise "Muhtemelen bunlar son günlerim" diyerek ayrılık sinyali verdi.

7 Guilherme'nin menajeri: Beşiktaş'la anlaşamadık Guilherme'nin menajeri Marcelo Robalinho, "TFF harcama limiti" nedeniyle oyuncunun Beşiktaş'a transferinin gerçekleşmediğini açıkladı.

8 Kaçak maç yayını yapanlara ve izleyenlere ceza geliyor TBMM'ye sunulacak olan Spor Yasası'nda, IPTV ile korsan yayınların dağıtıcılarına ve izleyenlere ağır cezalar verilmesi talep edilecek.

9 Fatih Terim'den oyunculara: 5'te 5 istiyorum Kadıköy'deki Fenerbahçe derbisine kadar kayıp istemeyen teknik direktör Fatih Terim, oyuncularını motive etmeye çalışıyor.