Anthony Joshua'nın sıradaki rakibi Joseph Parker

Son olarak Carlos Takam'ı teknik nakavtla mağlup ederek WBA, IBF ve IBO ağır sıklet dünya şampiyonu unvanlarını koruyan Anthony Joshua, gözünü yeni bir şampiyonluk kemerine dikti.

JOSEPH PARKER'LA KARŞILAŞACAK

Büyük Britanyalı boksörün, 31 Mart tarihinde WBO ağır sıklet dünya şampiyonu Joseph Parker ile karşılaşacağı duyuruldu.

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KAZANÇ PAYLARI AÇIKLADI

Henüz resmi imzalar atılmamış olmasına karşın iki şampiyon boksörün sözcüleri, dev randevuya ilişkin detayları paylaşmaya başladı. Cardiff'in ev sahipliğinde düzenlenecek maçtan elde edilecek gelirin yaklaşık %70'i Joshua'ya, %30'luk kısmı ise Parker'a ait olacak. Karşılaşmadan Parker'ın galip ayrılması durumunda ise Joshua'ya rövanş imkânı tanınıyor. Olası rövanş karşılaşmasında Parker'a ayrılan gelir payının %55'e çıkacağı öğrenildi.

MAÇ KARNELERİ

Boks dünyasının merakla beklediği karşılaşma öncesi, iki boksörün maç karneleri dikkat çekiyor. Anthony Joshua profesyonel kariyerinde çıktığı 20 karşılaşmanın tamamını nakavtla kazanmayı başardı.

2016 yılında Andy Ruiz'i mağlup ederek WBO kemerini kazanan ve ağır sıklette tarihin ilk Yeni Zelandalı dünya şampiyonu olan Joseph Parker ise 24 maçının 18'inden nakavt, 6'sından puanla galip ayrıldı.