Anthony Nwakaeme Trabzonspor'da

Trabzonspor'da bir süredir transferi gündemde olan forvet oyuncusu Anthony Nwakaeme geçen hafta İstanbul'a gelmiş ve ön protokol imzalanmıştı.

Ardından kulübü Hapoel Beer Sheva ile sorunlar giderilemeyince Nwakaeme, İsrail'e geri dönmüştü.

Geçen sürede Beer Sheva, Trabzonspor ile 1 milyon euroluk bonservis bedelinin iki eşit taksitte ödenmesi konusunda anlaştı.

Dün Beer Sheva'nın, Apoel Nicosia ile oynadığı UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu maçında 11'de sahaya çıkan tecrübeli oyuncu için bordo-mavili kulüp Güney Kıbrıs'tan saat 04.00'te İstanbul'a, oradan da saat 15.00'te Trabzon'a gelmesi için uçak biletlerini ayırttı.

29 yaşındaki golcü oyuncunun bugün resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.