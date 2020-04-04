Anthony Yarde, koronavirüsten babasını kaybetti

Dünyanın en iyi 10 hafif siklet boksörü arasında bulunan 28 yaşındaki İngiliz boksör Anthony Yarde, 2 gün önce babasının koronavirüs sebebiyle vefat ettiğini açıklamıştı.
Yarde, gece saatlerinde yaptığı açıklamayla babaannesinin de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu.
''BU İŞ CİDDİ, İNSANLAT ANLAMAKTA GÜÇLÜK ÇEKİYOR''
Instagram hesabından duygusal bir açıklama yapan Yarde; "Önce babam ardından babamın annesi öldü. Bu iş ciddi. İnsanlar anlamakta güçlük çekiyor. Ölüm onları veya yakınlarını vurduğunda durumun kötülüğünü anlayacaklar ama iş işten geçmiş olacak. Lütfen evinizde kalın ve size söyleneni yapın." ifadelerini kullandı.