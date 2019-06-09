Antoine Griezmann'ın geleceği belli oluyor

Mayıs ayında, 5 yıl formasını giydiği Atletico Madrid'den ayrılacağını açıklayan 28 yaşındaki Fransız yıldız Antoine Griezmann, kariyeri hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Fransız televizyonu Telematin'e konuşan Fransız yıldız; "Gelecek sezon nerede oynayacağımı biliyorum. Ancak şu an sadece orasının Miami olmayacağını söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.

2014 yılında Real Sociedad'dan Atletico Madrid'e katılan Griezmann, İspanyol ekibiyle UEFA Avrupa Ligi, UEFA Süper Kupası ve İspanya Süper Kupası şampiyonlukları yaşadı.

Fransa Milli Takımı formasını 70 kez giyen yıldız futbolcuya Barcelona, PSG, Manchester United ve David Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami'nin ilgisi olduğu belirtiliyor.