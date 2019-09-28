Antonio Conte: Ligin favorisi değiliz

Serie A'da 5'te 5 yaparak liderlik koltuğunda oturan Inter'de teknik direktör Antonio Conte, önemli açıklamalar yaptı.

"ELİMDE SİHİRLİ BİR DEĞNEK YOK"

Şampiyonluk için favori olmadıklarını vurgulayan Conte, "Serie A'nın favorisi değiliz. Juventus ve Napoli, bizden halen önde. Birkaç galibiyet, bunu değiştirmez. Dikkatli olmalıyız. Elimde sihirli bir değnek yok." dedi.

Conte sözlerini, "Teknik adam değiştiğinde, her şey değişir. Daha iyi olmak için çalışmalıyız. İyi bir takım olmak istiyorsak, iniş ve çıkışları kontrol etmeliyiz" ifadeleriyle tamamladı.

Antonio Conte, sezona beşte beş ile başlayarak Inter teknik direktörü olarak bunu yapan ilk isim oldu.