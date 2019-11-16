Antonio Conte'ye tehdit mektubu geldi

Serie A ekiplerinden Inter'i çalıştıran Antonio Conte büyük bir şok yaşadı.

Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre; Antonio Conte'ye tehdit içerikli bir mektupla mermi yollandı.

POLİS KORUMASINA ALINDI

Haberde; Conte'ye polis koruması sağlandığı ve İtalyan teknik adamın kişisel olarak da güvenlik önemleri aldığı belirtildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ayrıca polisin soruşturma başlattığı ve mektubu gönderinin kimliğini bulmak için araştırmaların sürdüğü kaydedildi.

Daha önce Juventus'u çalıştıran ve sonrasında Chelsea'nin başına geçen Antonio Conte, sezon başında Inter'in teknik direktörlüğü görevine başlamıştı.