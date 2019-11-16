Ensonhaber.com'a dön

Antonio Conte'ye tehdit mektubu geldi

İnter'in hocası Antonio Conte'ye içinde mermi bulunan bir mektup gönderildi. İtalyan teknik adama polis koruması sağlandı.

| Haber Merkezi
Antonio Conte'ye tehdit mektubu geldi
Yorum Yap

Serie A ekiplerinden Inter'i çalıştıran Antonio Conte büyük bir şok yaşadı.

Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre; Antonio Conte'ye tehdit içerikli bir mektupla mermi yollandı.

POLİS KORUMASINA ALINDI

Haberde; Conte'ye polis koruması sağlandığı ve İtalyan teknik adamın kişisel olarak da güvenlik önemleri aldığı belirtildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ayrıca polisin soruşturma başlattığı ve mektubu gönderinin kimliğini bulmak için araştırmaların sürdüğü kaydedildi. 

Daha önce Juventus'u çalıştıran ve sonrasında Chelsea'nin başına geçen Antonio Conte, sezon başında Inter'in teknik direktörlüğü görevine başlamıştı.

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM