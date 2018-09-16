Antonio Mohamed: Emre Mor ilk 11'e dönecek

Danimarka'da yıldızı parlayan ve Dortmund'a transfer olan Emre Mor, daha sonra Almanya'da tutunamamış ve İspanya'nın Celta Vigo takımına satılmıştı.

Genç yaşında kariyeri düşüşe geçen milli futbolcu İspanyol ekibinde disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı bırakılmıştı. Emre bu sezona ise güzel haberlerle başladı.

HOCASI EMRE'DEKİ GELİŞİMİ ANLATTI

Celta Vigo'nun Arjantinli teknik adamı Antonio Mohamed, genç futbolcunun antrenmanlarda çok çalıştığını ve büyük bir değişim içinde olduğunu ifade etti.

Mohamed, "2 haftadır çok sıkı çalışıyor. Eskisine göre çok daha arzulu durumda. Bu kendisi için olduğu kadar bizim için de iyi haber çünkü Emre Mor'a artık süre verebilirim. Sonrasında Emre artık ilk 11 için mücadele etmeye başlayabilir." ifadelerini kullandı.

Sezonun ilk maçı olan Espanyol karşısında ikinci yarıda oyuna giren Emre sonraki iki karşılaşmada forma şansı bulamamıştı.