Apex Legends için hile açıklaması

PUBG ile Fortnite'ın tahtını bugünden sallamaya başlayan Apex Legends, hilecilere de göz açtırmayacak Apex Legends'ın yapımcısı olan Respawn, konuyla ilgili yaptığı açıklamada hile yaptığı tespit edilen 16 bini aşkın hesabın kapatıldığını duyurdu.

SporX'te yer alan habere göre, Apex Legends şuanda Twitch üzerinde en çok izlenme saatine ulaşan oyun oldu. Bundan önce Fortnite en çok izlenme sayısını elinde tutarken, 15 gün içerisinde Apex bu rekoru geçmişti Özellikle 3 farklı hile kullanılıyor.

Birincisi bulunduğunuz bölgeden farklı bir bölgeye ışınlanma hilesi. İkincisi rakip takımların nerede olduklarını görebilme. Üçüncüsü de rakiplere ateş ederken nişangahınızın rakibe karşı kitlenmesi ve orta daire içerisinde sizi yönlendirmesi...