Appiah: Şükürler olsun ki F.Bahçe'ye gittim

Stephen Appiah, kariyeriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Juventus'tan neden ayrıldığını anlatan eski futbolcu, Fenerbahçe'ye transfer olduğu için hiç pişman olmadığını söyledi.

Appiah'ın sözleri:

"ARKADAŞLARIMI TAKİP ETSEYDİM GANGSTER OLURDUM"

"Arkadaşlarımı takip etseydim, şu anda hapiste olurdum. Terk edilmiş arabalarda, kamyonlarda uyurdum ve gecenin bir yarısında beni, kötü şeyler yapmamız için uyandırırlardı. Benim hayalim futbolcu olmaktı. Futbol, benim bir gangster olmamamı sağladı."

"MİLLİ TAKIMA GİTME DEDİLER"

"Juventus'tan ayrılmamın nedeni, Gana ile Olimpiyatlara gitmemdi. Beni ofise çağırdılar ve Olimpiyatlara gitmememi istediler. Ben de Juventus'u sevdiğimi ancak ülkemin ilk sırada geldiğini söyledim. Atina'ya gittim, bu da Juventus kariyerimin sonu oldu."

"ŞÜKÜRLER OLSUN Kİ F.BAHÇE İLE ANLAŞTIM"

"Juventus'ta takıma geri döndüğümde problemler başladı. Takımdaki yerimi kaybettim ve yeni bir kulüp aramaya başladım. Şükürler olsun ki Fenerbahçe ile anlaştım. Aldığım karardan hiç pişman değilim. Türkiye'de her şeyimi verdim, taraftarlarla iyi bir ilişki kurdum."