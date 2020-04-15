Arabasının plakasını değiştirdi, Çin ekibinden gönderildi

Koronavirüs tedavisi gördüğü hastaneden taburcu olan ve evde karantinaya alınan eski milli kaleci Rüştü Reçber'e, eşi Işıl Reçber tarafından doğum günü sürprizi yapıldı.

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın anlaşmaya vardığı ilk isim, Sivasspor'da forma giyen Mert Hakan oldu.

Adı Fenerbahçe ile anılan Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, sarı-lacivertli ekiple ilgili konuştu. Bulut, "Sezon sonu sözleşmem bitiyor, sonrası nasıl olacak ben de göremiyorum" dedi.

Yayıncı kuruluş, 2019/20 sezonunun nasıl tamamlanacağına ilişkin koşullar netleşir netleşmez yeni ödeme takviminin belli olacağını, ancak bu tarihe kadar ödeme yapılmayacağını açıkladı.

Teknik direktör Ersun Yanal, katıldığı bir programda Gençlerbirliği'ni çalıştırdığı dönemle ilgili önemli açıklamalar yaptı. Yanal, "Biz şampiyonuz sandık ama Beşiktaş'ın 100. yılıydı" dedi.

Suudi Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'ın Newcastle United'ı satın alacak olması, İngiltere'de manşetlerden düşmüyor. Şeyh Mansur ile Selman'ı kıyaslayan gazeteler, 2. Körfez Savaşı benzetmesi yaptı.

Belçika'nın Royal Antwerp takımı, bir süredir boşta olan Aykut Kocaman'ın peşine düştü.

Futbolculuk kariyeri boyunca hiç lig şampiyonluğu yaşayamamış efsane isimleri sizler için derledik.

1 İngilizler Kral Selman ile Şeyh Mansur'u konuşuyor Suudi Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'ın Newcastle United'ı satın alacak olması, İngiltere'de manşetlerden düşmüyor. Şeyh Mansur ile Selman'ı kıyaslayan gazeteler, 2. Körfez Savaşı benzetmesi yaptı.

2 Erol Bulut'un F.Bahçe yorumu: Hazırım Adı Fenerbahçe ile anılan Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, sarı-lacivertli ekiple ilgili konuştu. Bulut, "Sezon sonu sözleşmem bitiyor, sonrası nasıl olacak ben de göremiyorum" dedi.

3 En kötü bireysel performanslar listesi İngiliz basını, en kötü bireysel performansları derledi. Listenin ilk sırasında Loris Karius yer aldı.

4 F.Bahçe, Nazım Sangare'yi transfer ediyor F.Bahçe Başkanı Ali Koç'un, Nazım Sangare'nin transferi konusunda Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk'le prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi.

5 Yanal: Beşiktaş'ın 100. yılı sağlıklı bir sezon değildi Teknik direktör Ersun Yanal, katıldığı bir programda Gençlerbirliği'ni çalıştırdığı dönemle ilgili önemli açıklamalar yaptı. Yanal, "Biz şampiyonuz sandık ama Beşiktaş'ın 100. yılıydı" dedi.

6 Galatasaray, Mert Hakan'la her konuda anlaştı Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın anlaşmaya vardığı ilk isim, Sivasspor'da forma giyen Mert Hakan oldu.

7 beIN Sports'tan açıklama: Maçlar başlayana kadar para yok Yayıncı kuruluş, 2019/20 sezonunun nasıl tamamlanacağına ilişkin koşullar netleşir netleşmez yeni ödeme takviminin belli olacağını, ancak bu tarihe kadar ödeme yapılmayacağını açıkladı.

8 Rüştü doğum gününü maskeyle kutladı Koronavirüs tedavisi gördüğü hastaneden taburcu olan ve evde karantinaya alınan eski milli kaleci Rüştü Reçber'e, eşi Işıl Reçber tarafından doğum günü sürprizi yapıldı.

9 Aykut Kocaman, yurt dışından teklif aldı Belçika'nın Royal Antwerp takımı, bir süredir boşta olan Aykut Kocaman'ın peşine düştü.