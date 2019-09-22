Aragon'da kazanan Marquez

Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonu MotoGP Dünya Şampiyonası'nda sezonun 14. ayağı, İspanya'nın Aragon özerk bölgesiyle aynı adı taşıyan 5,1 kilometrelik pistte 23 tur üzerinden yapıldı.
"Pole" pozisyonundan başladığı yarışı 41.57.221'lik zamanıyla rakiplerinin önünde bitiren Repsol Honda takımının İspanyol pilotu Marc Marquez, sezonun 8'inci, kariyerinin 52'nci MotoGP birinciliğini elde etti.
Ducati takımından İtalyan Andrea Dovizioso, Marquez'in 4.8 saniye gerisinde ikinci, Pramac ekibinin Avustralyalı sürücüsü Jack Miller ise liderin 5.4 saniye arkasında üçüncü sırayı aldı.
Sezonun 15. yarışı Tayland Grand Prix'si, 6 Ekim'de koşulacak.
Pilotlar klasmanı
1- Marc Marquez (İspanya): 300 puan
2- Andrea Dovizioso (İtalya): 202
3- Alex Rins (İspanya): 156
4- Danilo Petrucci (İtalya): 155
5- Maverick Vinales (İspanya): 147