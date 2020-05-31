Araplar, Maicon'un bonservisini istiyor

Galatasaray, 2017 yılında takıma katılan Brezilyalı futbolcu Maicon'u 1.5 yıllığına kiralık olarak Arap ekibi Al Nasr'a göndermişti.
Sezon sonunda Arap ekibiyle sözleşmesi sona erecek olan Brezilyalı için sarı-kırmızılı takımın kapısı çalındı.
BONSERVİSİNİ İSTİYORLAR
31 yaşındaki tecrübeli savunmacının bonservisini almak isteyen Al Nasr yetkilileri, harekete geçti.
Arap ekibinin, Galatasaray'a Maicon için teklifinin 3 milyon euro olduğu ve sarı-kırmızılıların da bu öneriye sıcak baktığı öğrenildi.
Tarafların, transfer konusunda yakın bir zamanda el sıkışması bekleniyor.
39 MAÇTA FORMA GİYDİ
Brezilyalı savunmacı; 1.5 yıldır kiralık olarak forma giydiği Al Nasr ekibinde 39 maçta görev alırken, takımına skor katkısında ise bulunamadı.