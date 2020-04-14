1 F.Bahçe ve G.Saray, Kalinic'i istiyor Yeni sezon için transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe ve Galatasaray'ın, Nikola Kalinic ile ilgilendiği öğrenildi.

2 Prens Selman, Newcastle United'ı satın alıyor İngiliz basını, Suudi Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'ın Newcastle United'ı satın almak için, kulübün şu anki sahibi Mike Ashley ile yüzde 90 oranında anlaşmaya vardığını yazdı.

3 Yılmaz Vural: Fenerbahçe bizi düşünürse, oturur konuşuruz Akhisarspor'un teknik direktörü Yılmaz Vural, Fenerbahçe iddialarıyla ilgili konuştu. Vural, "Neden olmasın? Diğer teknik direktörleri getiriyorsunuz, 3-5 ay sonra gidiyor" dedi.

4 Yetenekli futbolcu, yeraltı dünyasına geçiş yaptı İsveç'in en yetenekli gençlerinden gösterilen milli futbolcu Ilija Jurkovic'in ismi, bu kez ülkedeki en tehlikeli kişiler listesine girdi.

5 Fatih Terim koronavirüsü yendi Fatih Terim'in evinde geçirmesi gereken 14 günlük karantina süresi sona erdi. Tecrübeli teknik adam, işbaşı yapmak için 65 yaş üstü insanlar hakkında çıkarılan yasağın kaldırılmasını bekliyor.

6 Tolgay Arslan'ın umudu yeni teknik direktör Fenerbahçe'de yönetimin gözden çıkardığı Tolgay Arslan'ın, yeni teknik adam gelene kadar takımdan ayrılmak istemediği öğrenildi.

7 Douglas Costa'nın karantina isyanı Koronavirüs nedeniyle evinden çıkmayan Juventus'un Brezilyalı futbolcusu Costa, sıkılmaya başladığını söyledi.

8 Abdullah Avcı: Sağlıkçıları görünce utanıyorum Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Abdullah Avcı, siyah-beyazlıları çalıştırdığı dönemle ilgili açıklamalarda bulundu. Avcı, ayrıca koronavirüsle ilgili de konuştu.

9 Beşiktaş'ta indirimi kabul etmeyene yol göründü Futbolcularla indirim görüşmelerini sürdüren Beşiktaş Yönetimi, maaşını düşürmeyenin takımdan ayrılabileceğini belirtti.