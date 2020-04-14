Prens Selman, Newcastle United'ı satın alıyor

Bir İngiliz kulübü daha Araplara satılıyor...
The Sun'da yer alan habere göre; Suudi Veliaht Prens Muhammed Bin Selman, İngiltere Premier Lig'inin gediklisi Newcastle United'ı satın almak için resmi görüşmelere başladı.
YÜZDE 80'İNİ ALACAK
İngiliz basınına göre, 31 satış belgesi ortaya çıktı. Muhammed Bin Selman, kulübün yüzde 80'ine sahip olacak. Kulübün yüzde 10'luk kısmı hali hazırda kulübün sahibi Mike Ashley'e ait olacak, diğer yüzde 10'luk kısım ise Reuben kardeşlerin mülk geliştiricilerine ait olacak.
340 MİLYON STERLİN
Suudi Prens, Suudi Kraliyet Ailesi'nin Kamu Yatırım Fonu aracılığıyla Newcastle'ı satın almak için teklifte bulundu. Görüşmeler, Şeyh Mansur'un Manchester City'yi alırken kullandığı PCP Capital Partners finansal danışmanlık şirketi aracılığıyla devam ediyor.
ANLAŞMANIN YÜZDE 90'I TAMAMLANDI
Anlaşmanın yüzde 90 olarak tamamlandığı belirtilen haberde, son detayların görüşüldüğü ifade edildi.
Premier Lig'de bu sezon inişli çıkışlı bir grafik sergileyen Newcastle United, ligler durdurulmadan önce 35 puanla 13. sırada yer alıyordu.