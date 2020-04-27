Araplar, Nwakaeme'nin peşini bırakmıyor

Trabzonspor'un Hapoel Beer Sheva'dan 1.1 milyon euroya renklerine kattığı Anthony Nwakaeme, bordo-mavililerde sergilediğini performansla Arap ekiplerinin dikkatini çekmeye devam ediyor.

Daha önce Arabistan'ın Al Hilal Kulübü, Nijeryalı oyuncuyu renklerine bağlamak için 8 milyon euro önermişti.

Nwakaeme için bu kez bir başka Arap ekibi Trabzonspor'un kapısını çaldı.

RAKİBİNE KAPTIRMAMAK İÇİN YÜKSEK TEKLİF YAPTI

31 yaşındaki oyuncu için Suudi Arabistan'ın Al Ahli Kulübü de devreye girdi. Bordo-mavili ekiple temasa geçecek olan Arap ekibi, Nwakaeme'yi rakibi Al Hilal'e kaptırmak istemiyor.

Bu yüzden Al Ahli, Trabzonspor'a Nijeryalı için 10 milyon euro civarı bir bedel belirledi.

EN DEĞERLİ NİJERYALILAR ARASINA GİRECEK

Eğer bu transfer gerçekleşirse Nwakaeme, Nijeryalı futbolcular arasında en değerli oyuncular arasına girecek. Ayrıca 30 yaş üstü Nijeryalı yıldızlar arasında da en değerli oyuncu konumuna yükselecek.

Anthony Nwakaeme, Trabzonspor formasıyla bu sezon çıktığı 37 resmi maçta 13 gol atarken, 11 de asist yapmıştı.