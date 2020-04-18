Araplar Nwakaeme'yi istiyor

Trabzonspor'un Hapoel Beer Sheva'dan 1.1 milyon euroya transfer ettiği Anthony Nwakaeme'nin talipleri her geçen gün artıyor.

Oynadığı futbolla taraflı tarafsız herkesi kendisine hayran bırakan 31 yaşındaki futbolcuya, Çin'in ardından Arap kulüpleri de teklif yaptı.

8 MİLYON EURO

Al Hilal Kulübü'nün yetenekli futbolcuyu transfer etmek için 8 milyon euroyu gözden çıkardığı öğrenildi.

YÖNETİMİN KAFASI KARIŞIK

Bu sezon 13 gol atıp 11 de asist yapan yıldız futbolcu, takımın en iyi isimlerinden biri olsa da, ilerleyen yaşı bordo-mavili yönetimi düşündürüyor.

Koronavirüs nedeniyle ekonomik olarak zor günler geçiren Fırtına'nın nasıl bir karar vereceği merak konusu.