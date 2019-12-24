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Araplar, parayı basıp finali Riyad'a aldırdı

Arapların, Juventus-Lazio maçının Riyad'da oynanması ve futbolcuların isimlerinin formalara Arapça olarak yazılması için iki İtalyan kulübüne onar milyon euro verdiği öğrenildi.

| Haber Merkezi
Araplar, parayı basıp finali Riyad'a aldırdı
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Juventus ile Lazio, İtalya Süper Kupa finalinde karşı karşıya geldi.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanan mücadele, mavi-beyazlıların 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Lazio'nun kupayı müzesine götürdüğü maçta, futbolcuların formalarındaki isimlerin Arapça yazılması dikkat çekmişti.

ONAR MİLYON EURO VERİLDİ

İki İtalyan kulübünün, futbolcuların formalarındaki isimlerin Arapça yazılması için Suudiler'den onar milyon euro aldığı açıklandı.

Juventus'un Portekizli süper yıldızı Cristiano Ronaldo, karşılaşmanın en fazla ilgi gösterilen ismi oldu.

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