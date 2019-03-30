Araplardan Cüneyt Çakır eleştirisi: Taraflıydı

Al Hassr’ın Al Hilal’i 3-2 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından maçın hakemi Cüneyt Çakır’a eleştiriler geldi. Karşılaşmayı uzatma dakikalarında yediği golle kaybeden Al Hilal cephesinden deneyimli hakeme yönelik sözler dikkat çekti.
Mavi-beyazlıların Sırp futbolcusu Milos Degenek Arap basınındaki sözlerinde maçı hakem yüzünden kaybettiklerini savunarak “Maçın hakemi bir çok kararında rakip takım lehine taraflıydı. Hakem iyi değildi, maçı kaybettik. Ligi kaybetmedik ama üç puan kaybettik” dedi.
Cüneyt Çakır, Al Hilal’den Mohammed Kanoo’yu 67. dakikada kırmızı kartla oyundan atmıştı. Al Nassr 90+7’de Uvini’nin attığı golle rakibini yenerek ligde liderliği ele geçirmişti.
Al Ahli’nin eski futbolcusu Zakaria Nasif de Al Ahli Tv’de katıldığı televizyon programında yaptığı yorumda Cüneyt Çakır’ın yönetimini eleştirdi. Nasif hakemin yönetiminin adil olmadığını söyledi.