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Aras Özbiliz kadro dışı bırakıldı

Willem II'ye kiralık olarak gönderilen Aras Özbiliz, oyuna girmeyi reddedince kadro dışı bırakıldı. Ermeni futbolcunun Beşiktaş'a geri dönmesi bekleniyor.

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Aras Özbiliz kadro dışı bırakıldı

Beşiktaş'ın sezon başında Hollanda Ligi ekiplerinden Willem II'ye kiraladığı Aras Özbiliz, tekrar Beşiktaş'a dönmeye hazırlanıyor.

Willem'in Fortuna Sittard'ı 3-2 yendiği maçta oyuna girmeyi reddeden Aras Özbiliz, disiplinsiz hareketleri nedeniyle kadro dışı kaldı.

BONSERVİSİNİ ALMAKTAN VAZGEÇTİLER

Hollanda ekibinin Aras'ın bu hareketlerinden sonra bonservisini alma konusunda vazgeçtiği ve 29 yaşındaki futbolcunun sezon sonunda Beşiktaş'a döneceği belirtildi.

Beşiktaş'ın ardından Hollanda'da da aradığını bulamayan Aras, Willem ile 14 maça çıkarken 1 gol ve 2 asist kaydetti.

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