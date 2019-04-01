Aras Özbiliz kadro dışı bırakıldı

11,976 kez izlendi

12,707 kez izlendi

8,035 kez izlendi

6,278 kez izlendi

Fenerbahçe’nin adını kullanarak dolandırıcılık yaptı

14,230 kez izlendi

Rakibiyle dalga geçerken nakavt oldu

6,593 kez izlendi

3,613 kez izlendi

7,857 kez izlendi

5,741 kez izlendi

12,083 kez izlendi

1 Ozan Tufan: Yabancı kuralına sıcak bakmıyorum Aytemiz Alanyaspor forması giyen Ozan Tufan, yabancı kuralı hakkında konuştu. Tufan, Türk oyunculara daha çok şans verilmesinden yana olduğunu dile getirdi.

2 Muslera Roma'nın teklifini reddetti Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Muslera, "Roma'dan teklif var ancak ben Galatasaray'da mutluyum." dedi.

3 Burak Yılmaz: Şenol Hoca'nın yeri tarifsiz Beşiktaş dergisine konuşan Burak Yılmaz, "Şu anda neye sahipsem Şenol Güneş sayesinde" dedi.

4 Feghouli'ye Alman ekibi talip oldu Galatasaray'ın Cezayirli yıldızı Feghouli için Alman ekibi Wolfsburg'un 10 milyon euroluk teklif yaptığı ifade edildi.

5 Alex'in Fenerbahçe'ye önerdiği forvet: Pedro Fenerbahçe için Brezilya'da futbolcu takip eden Alex de Souza'nın ilk önerdiği isim belli oldu. Sarı-lacivertliler, Fluminense forması giyen genç golcü Pedro'yu gündemine aldı.

6 Old Firm derbisinde Ryan Kent, Brown'a yumruk attı İskoçya Premiership 31. hafta mücadelesinde Celtic, Rangers'ı 2-1 yenerken, Rangerslı Kent rakibine yumruk attı.

7 Aboubakar, Beşiktaş'a dönmeye hazır 2016-2017 sezonunda Beşiktaş'ta kiralık olarak oynayan Vincent Aboubakar, yeniden siyah-beyazlı ekibe dönmek istiyor.

8 Terim'in yeni Ozan olacak dediği 5 yetenek Ozan Kabak'a şans veren ve Stuttgart'a transfer olmasında büyük payı olan Fatih Terim, aynı taktikle 5 oyuncuyu daha parlatıp Avrupa'ya satmayı planlıyor.

9 Fabri'yi Fenerbahçe de istiyor Harun ve Volkan'ın performansından memnun kalmayan Fenerbahçe yönetimi, Fulham forması giyen Fabri'nin peşine düştü. İspanyol kaleciyi Beşiktaş da istiyor.