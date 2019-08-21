Aras Özbiliz'in sözleşmesi feshedildi

Beşiktaş yönetimi, beklentileri karşılayamayan Aras Özbiliz ile ilgili kararını verdi.
Son bir haftadır Aras'la görüşmeler yapan sportif direktör Ali Naibi, fesih konusunda Ermeni futbolcuyla anlaşmaya vardı.
22 MİLYON LİRAYA MAL OLDU
Anlaşmaya göre; Beşiktaş, Aras Özbiliz'e 4 eşit taksitte 2.250.000 euro ödeyecek. Kartal, 29 yaşındaki futbolcu, Spartak Moskova'dan 1.3 milyon euroya transfer edilmişti. Yani Aras için kulüpten çıkan toplam para maaşlar hariç 22 milyon lirayı buldu.
Beşiktaş'ta yabancı statüsünde forma giyen Aras, siyah-beyazlı formayla ligde sadece 1 maçta oynayabildi.