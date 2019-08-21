Ensonhaber.com'a dön

Aras Özbiliz'in sözleşmesi feshedildi

Beşiktaş yönetimi, 2015-2016 sezonunda transfer edilen ve 3 farklı takıma kiralanan Aras Özbiliz'in sözleşmesini feshetme kararı aldı.

| Haber Merkezi
Aras Özbiliz'in sözleşmesi feshedildi
Yorum Yap

Beşiktaş yönetimi, beklentileri karşılayamayan Aras Özbiliz ile ilgili kararını verdi.

Son bir haftadır Aras'la görüşmeler yapan sportif direktör Ali Naibi, fesih konusunda Ermeni futbolcuyla anlaşmaya vardı.

22 MİLYON LİRAYA MAL OLDU

Anlaşmaya göre; Beşiktaş, Aras Özbiliz'e 4 eşit taksitte 2.250.000 euro ödeyecek. Kartal, 29 yaşındaki futbolcu, Spartak Moskova'dan 1.3 milyon euroya transfer edilmişti. Yani Aras için kulüpten çıkan toplam para maaşlar hariç 22 milyon lirayı buldu.

Beşiktaş'ta yabancı statüsünde forma giyen Aras, siyah-beyazlı formayla ligde sadece 1 maçta oynayabildi.

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM