1 Ekaterina Bobkova'dan Rus futbolculara cinayet suçlaması Tutuklu futbolcular Kokorin ve Mamaev'in Ekim 2018'de bir kişiyi darbettiği olaya şahit olan ve tanıklık etmeyi kabul eden Ekaterina Bobkova, oyuncuların kendisini öldürmeye çalıştığını iddia etti.

2 Aras Özbiliz'in sözleşmesi feshedildi Beşiktaş yönetimi, 2015-2016 sezonunda transfer edilen ve 3 farklı takıma kiralanan Aras Özbiliz'in sözleşmesini feshetme kararı aldı.

3 Beşiktaş'a Fransız sol kanat Beşiktaş, bonservisi Premier Lig ekiplerinden Tottenham'da bulunan Georges-Kevin N'Koudu için İngiliz ekibiyle prensip anlaşmasına vardı.

4 Slimani Monaco'ya imza attı Geçen sezon Fenerbahçe forması giyen Cezayirli golcü Islam Slimani, Fransız temsilcisi Monaco ile sözleşme imzaladı.

5 Başakşehir, Mahmut ve Mert ile sözleşme yeniledi Medipol Başakşehir, Mert Günok'un sözleşmesini 4 yıl, Mahmut Tekdemir'in sözleşmesini ise 5 yıl uzattığını duyurdu.

6 Galatasaray'da yabancı krizi Galatasaray'da yabancı kontenjanı sıkıntısı yaşanıyor. Ozornwafor'u kiralayarak sayıyı 14'e düşürmeyi planlayan yönetim, Falcao transferi için bir oyuncuyu daha göndermek zorunda.

7 Moses 5 hafta yok Fenerbahçe'de Gazişehir Gaziantep maçında sakatlanan Moses, 5 hafta sahalardan uzak kalacak.

8 Elif Elmas Fenerbahçe maçlarını kaçırmıyor 16 milyon euro karşılığında Napoli'ye transfer olan Elif Elmas, Fenerbahçe'yi yakından takip etmeye devam ediyor.

9 Isimat Mirin Toulouse'ta Beşiktaş'ın devre arasında PSV'den aldığı Isimat Mirin, Fransa'nın Toulouse takımına kiralandı.