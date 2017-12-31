Aras ve Boyko'yla yollar ayrılıyor

Kadrosunda 14 yabancı futbolcusu bulunan Beşiktaş, forvet transferi için en az 2 futbolcusunu takımdan gönderecek. Yönetim ilk aşamada Boyko ve Aras ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

BEŞİKTAŞ'TA 2 İSİM YOLCU

Beşiktaş yönetimi yeni forvet transferi için kadrosundaki yabancı oyuncu sayısını düşürmeye çalışıyor. Siyah beyazlıların kadrosunda bu sezon forma şansı bulamayan Aras Özbiliz ve Denys Boyko ile birlikte 14 yabancı futbolcu bulunuyor. Domagoj Vida’nın takıma katılması ile sayı 15’e yükselecek.

Beşiktaş, Ocak ayında yabancı forvet transferi yapması halinde, Vida ve yeni oyuncusuna lisans çıkartamayacak. Bu nedenle transfer öncesi yabancı oyuncu kontejanını düşürmeye çalışan Siyah Beyazlılar, Boyko ve Aras ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

Aras, bu sezon sadece Türkiye Kupası’da 1 kez forma giydi. Boyko ise ilk yarı boyuncu forma şansı bulamadı. Ocak ayında 2 futbolcusuna gelen teklifleri değerlendiremeye hazırlanan yönetim, Aras ve Boyko’ya kulüp bulmaları için görüşme yapma izni verdi.