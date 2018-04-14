Arda 2523 gün sonra TT Stadyum'a çıkacak

Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında Galatasaray, sahasında Medipol Başakşehir ile mücadele edecek.
Bu karşılaşma Başakşehir’in yıldız futbolcusu Arda Turan için özel bir anlam taşıyor.
Sarı-kırmızılıların alt yapısında yetişen ve daha sonra kaptanlık da yapan Turan, 2011-2012 yaz transfer döneminde İspanyol ekibi Atletico Madrid’e 12 milyon euro karşılığında transfer olmuştu.
2523 GÜN SONRA
31 yaşındaki futbolcu, Türk Telekom Stadyumu’nda en son 2010-2011 sezonunda 20 Mayıs’ta Galatasaray forması ile Konyaspor’a karşı mücadele etmişti.
Arda Turan 2523 gün sonra Türk Telekom Stadyumu’nun çimlerine bu sefer rakip olarak ayak basacak.