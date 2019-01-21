Arda aylar sonra futboluyla gündeme geldi

Süper Lig'in 18. haftasında Trabzonspor ile Başakşehir karşı karşıya geldi.

Haftanın en kritik maçında gülen taraf konuk ekip oldu. Bordo-mavilileri 4-2 mağlup eden turuncu-lacivertliler, puanını 38'e çıkardı.

Maça ilk 11'de başlayan Arda Turan ise lider Başakşehir'in aldığı bu kritik galibiyette önemli rol oynadı.

NEFİS ASİST

Karşılaşmanın 32. dakikasında sol kanatta topla buluşan Arda, şık bir hareketle rakibini çalımlayım İrfan Can Kahveci'ye harika bir asist yaptı.

31 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'de 11'de başladığı son üç maçta 3 gole doğrudan katkıda bulundu. Arda bu karşılaşmalarda 1 gol atarken 2 de asist yaptı.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)