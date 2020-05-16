Arda: Çalıştığım en iyi hoca Fatih Terim

Devre arasında Galatasaray'a gelemeyen Arda Turan, umudunu koruyor.

Son dönemde sık sık röportaj veren ve gönlündeki takımın Galatasaray olduğunu her fırsatta dile getiren tecrübeli oyuncu, bu kez Terim'e övgüler yağdırdı.

33 yaşındaki oyuncu, "Çalıştığınız en iyi hoca kimdi?" şeklindeki soruya, "Fatih Terim" diyerek cevap verdi.

"SİMEONE ÇOK İYİ HOCA AMA TERİM BAŞKA"

Arda, "Simeone çok iyi hocalardan bir tanesiydi ama Fatih Terim beni eğitti. Beni çok iyi eğitti ve geliştirdi." diyerek 1 numaraya Terim'i koyduğunu söyledi.