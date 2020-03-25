Arda, Fatih Terim ile yaptığı görüşmeyi anlattı

Tüm dünyayı saran koronavirüs salgını, ülkemizde de günden güne etkisini artırmaya devam ediyor.

Futbolcu Arda Turan, koronavirüs testi pozitif çıkan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile ilgili CNN Türk'e özel açıklamalarda bulundu.

66 yaşındaki teknik adamdan iyi haberler aldığını dile getiren Turan, ''Hem Galatasaray camiasına, Abdurrahim ağabeye, canım hocama çok geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bu hastalığı yenme konusunda öncü olacaktır. Merve ve Buse'ye de geçmiş olsun diliyorum.'' şekline konuştu.

''GAYET İYİ DURUMDA''

Terim'in yakınlarıyla da görüştüğünü belirten Arda Turan, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

''Gayet iyi durumda. Her zaman olduğu gibi dimdik ayakta. Üzücü ama hoca üstesinden gelecektir. Evde kalmamızın, virüsü taşımamamız için ne kadar önrmli olduğunu gösterdi bize."