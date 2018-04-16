Arda: Fatih Terim'i görseydim selam verirdim

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında deplasmanda karşılaştığı Galatasaray’a 2-0 mağlup oldu.

G.SARAY HAK ETTİ

Mücadelenin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Başakşehir’in başarılı futbolcusu Arda Turan, “Galatasaray kısmen hak ettiği bir maçı kazandı. Bizden daha iyi oynadılar. Biz de oynanması gerektiği gibi oynadık. Ama Mariano, çok iyi bir gol attı. Maçın kilidini açtı onlar adına. Onları tebrik ediyoruz. Önümüzde 5 hafta var. Her maçı final gibi oynayıp, sonunda ne olacak bakacağız. Çünkü şu anda arkadayız. Rakibimizin puan kaybetmesini bekleyeceğiz. Takım arkadaşlarımızın gösterdiği mücadele ile gurur duyuyorum. Sonuçta sistem var. Bir şey oynamaya çalışıyoruz. 4 yıllık yeni bir kulüp 100 yıllık çınarlara karşı mücadele ediyor. Bence saygıyı hak ediyoruz. Keyifli ve heyecanlı bir maçtı” diye konuştu.

GÖRSEYDİM SELAM VERİRDİM

Teknik Direktör Fatih Terim ile bir araya gelmemesinin sorulması Turan, “Herhangi polemiğe girecek bir şey istemiyorum. Ben bana sahip çıkmış bir kulübe, işime saygı olacak şekilde konsantre olmaya çalıştım. Görseydim, selam da verirdim” diye cevap verdi.