Arda: G.Saray çağırmazsa, tribünden desteklerim

Süper Lig ekibi Başakşehir ile yollarını ayırmasının ardından bu dönemi kulüpsüz geçiren Arda Turan, geleceğiyle ilgili konuştu.

Futbolculuk kariyerini bitirdikten sonra teknik direktör olmak istediğini belirtan 33 yaşındaki oyuncu, "Futbolculuktan sonra da futbolun içinde kalmak istiyorum. Teknik direktörlük hedefim var. Yorumcu olmam, ilgi çekmem. Ben sahanın içini konuşurum, iki gün sonra teşekkür edip yollarlar." ifadelerini kullandı.

''GALATASARAY BENİM AİLEM''

Yeni sezonda yeniden Galatasaray formasını giymek istediğini her fırsatta dile getiren Arda Turan, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

''Galatasaray benim ailem. Çağırırlarsa giderim, çağırmazlarsa da tribünden desteklerim. Beni tanıyanlar da benim bu konudaki düşüncelerimi iyi bilir.''