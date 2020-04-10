Arda Turan 100 bin maske bağışladı

Tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını, ülkemizde de etkisini sürdürüyor.
Futbolcular virüsle mücadele kapsamında yardımlarda bulunurken, bu harekete son katılan isim Arda Turan oldu.
Arda, Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne 100 bin adet maske yardımında bulundu.
''SAĞLIK PERSONELİMİZ, SİZ GERÇEK KAHRAMANLARSINIZ''
Konuyla ilgili Instagram hesabından bir paylaşımda bulunan 33 yaşındaki futbolcu, ''Asıl teşekkür bugün canlı gözlerle görme fırsatı bulduğum, rütbesi unvanı konumu ayrılmaksızın sağlık personelimize. Siz gerçek kahramanlarsınız.'' ifadelerini kullandı.